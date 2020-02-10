В Бразилии обнаружили неизвестный науке вирус

В Бразилии ученые обнаружили новый загадочный вирус, более 90% генов которого неизвестны науке. Об этом сообщает издание Science Alert.

Как отмечают ученые, геном вируса является почти совершенно новым для науки.

Вирус назвали яравирус в честь Ияри - владычицы водной стихии в бразильской мифологии.

Его было обнаружено на искусственном озере Пампулья в городе Белу-Оризонти.

Более 90 процентов генов яравируса нигде и никогда не были описаны ранее.

Как отметила группа ученых, вирус является "новой линией амебного вируса со странным происхождением".

Об опасности вируса для здоровья и жизни людей не сообщается.

Фото: вирус яравирус (sciencealert.com)

Напомним, по информации Всемирной организации здравоохранения, появление единичных случаев инфицирования коронавирусом от человека к человеку без посещения Китая может свидетельствовать о более широком распространении инфекции в других странах.

В частности, из-за вспышки коронавируса в Сингапуре ввели "оранжевый" уровень системы реагирования на вспышки заболеваний (DORSCON).