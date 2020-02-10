У Бразилії виявили невідомий науці вірус

Вірус назвали яравірус на честь Іяри - володарки водної стихії у бразильській міфології
У Бразилії вчені виявили новий загадковий вірус, понад 90% генів якого невідомі науці. Про це повідомляє видання Science Alert.
Як заначають вчені, геном вірусу є майже цілком новим для науки.
Вірус назвали яравірус на честь Іяри - володарки водної стихії у бразильській міфології.
Його було виявлено на штучному озері Пампулья в місті Белу-Оризонті.
Понад 90 відсотків генів яравірусу ніде і ніколи не були описані раніше.
Як зазначила група вчених, вірус є "новою лінією амебного вірусу з дивним походженням".
Про небезпеку вірусу для здоров’я та життя людей не повідомляється.
Нагадаємо, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, поява поодиноких випадків інфікування коронавірусом від людини до людини без відвідування Китаю може свідчити про більш широке поширення інфекції в інших країнах.
Зокрема, через спалах коронавірусу у Сінгапурі ввели "помаранчевий" рівень системи реагування на спалахи захворювань (DORSCON).