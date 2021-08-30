В Бразилии грабители банка привязали заложников к машинам, чтобы уйти от полиции

По данным издания, вооруженная группа преступников напала на три банка в городе Арасатуба. Банда заложила взрывчатку на центральных городских улицах и использовала заложников в качестве живого щита. Людей привязали к машинам, чтобы уйти от полиции.

Банда численностью не менее 50 человек была хорошо вооружена. На распространенных в соцсетях кадрах видно, как преступники подходили к людям на улице и загоняли их на автомобили. На одном из видеороликов видно, как два заложника прикрывают крышу и капот машины при побеге от правоохранителей.

По данным бразильских СМИ, погибли по меньшей мере три человека, среди них один грабитель. Еще четверо получили ранения, в том числе велосипедист, который подорвался на бомбе. Задержаны два человека.

По решению мэрии города занятия в школах приостановлены. Местным жителям рекомендовано оставаться дома, поскольку преступники могли установить на улицах другие взрывные устройства.