У Бразилії грабіжники банку прив'язали заручників до машин, щоб піти від поліції

За даними видання, озброєна група злочинців напала на три банки в місті Арасатуба. Банда заклала вибухівку на центральних міських вулицях і використовувала заручників в якості живого щита. Людей прив'язали до машин, щоб піти від поліції.

Банда чисельністю не менше 50 осіб була добре озброєна. На поширених в соцмережах кадрах видно, як злочинці підходили до людей на вулиці і заганяли їх на автомобілі. На одному з відеороликів видно, як два заручники прикривають дах і капот машини при втечі від правоохоронців.

За даними бразильських ЗМІ, загинули щонайменше три людини, серед них один грабіжник. Ще четверо отримали поранення, в тому числі велосипедист, який підірвався на бомбі. Затримано двох осіб.

За рішенням мерії міста заняття в школах припинені. Місцевим жителям рекомендовано залишатися вдома, оскільки злочинці могли встановити на вулицях інші вибухові пристрої.