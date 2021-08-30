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У Бразилії грабіжники банку прив'язали заручників до машин, щоб піти від поліції

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Бразилії грабіжники банку використовували заручників в якості живого щита від поліції: вони прив'язали людей до машин. Злочинців було не менше 50 озброєних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За даними видання, озброєна група злочинців напала на три банки в місті Арасатуба. Банда заклала вибухівку на центральних міських вулицях і використовувала заручників в якості живого щита. Людей прив'язали до машин, щоб піти від поліції.

Банда чисельністю не менше 50 осіб була добре озброєна. На поширених в соцмережах кадрах видно, як злочинці підходили до людей на вулиці і заганяли їх на автомобілі. На одному з відеороликів видно, як два заручники прикривають дах і капот машини при втечі від правоохоронців.

За даними бразильських ЗМІ, загинули щонайменше три людини, серед них один грабіжник. Ще четверо отримали поранення, в тому числі велосипедист, який підірвався на бомбі. Затримано двох осіб.

За рішенням мерії міста заняття в школах припинені. Місцевим жителям рекомендовано залишатися вдома, оскільки злочинці могли встановити на вулицях інші вибухові пристрої.

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Бразилия