Больше половины бразильцев выступили за импичмент президента
Более половины жителей Бразилии выступают за введение процедуры импичмента президента Жаира Болсонару. Об этом говорит опрос общественного мнения, проведенный институтом Datafolha.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Согласно опросу, 54% опрошенных бразилийцев хотят, чтобы председатель Палаты депутатов принял меры по одному из более чем 120 поданных запросов об импичменте президента.
За это выступили 59% женщин, 59% молодежи, 60% малоимущих, 65% чернокожих, геев или бисексуалов - 77%.
Рейтинг Болсонару резко упал после того, как пандемия коронавируса сильно ударила по Бразилии. Жители страны считают, что президент не справился с борьбой вируса в стране, из-за чего погибло 530 тысяч человек в Бразилии.
Также критика президента усилилась после скандала из-за подозрений в коррупции при закупке вакцин против коронавируса.
Напомним, в Бразилии обнаружили новые мутации коронавируса. На этот раз мутировали гамма-штаммы COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Бразилии люди вышли на улицы из-за скандала с закупкой вакцины. Президента подозревают в коррупции и злоупотреблениях.