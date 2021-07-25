У Бразилії десятки тисяч протестувальників провели акції за відставку президента

У Бразилії десятки тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою відставки президента Жаїра Болсонару і гаслами проти його політики з боротьби з коронавірусом. Акції були анонсовані в 400 містах по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Протести, організовані прихильниками лівого політичного курсу, профспілками та громадськими об'єднаннями, проходять вже четверті вихідні поспіль.

У другому за величиною місті країни - Ріо-де-Жанейро - тисячі демонстрантів приєдналися до мітингу в червоному одязі і захисних масках.

Вони тримали плакати і транспаранти з написами: "Геть корумпованого злочинця", "імпічмент - зараз", "ми хочемо щеплень, він хоче хабарів". Акції пройшли, зокрема, також в Ресіфі і Салвадорі.

Протестувальники скаржилися на пізній початок кампанії вакцинації, високий рівень безробіття і відсутність підтримки малозабезпечених груп населення, економічно постраждалих від пандемії.

Болсонару дорікають в тому, що він, сумніваючись в небезпеці коронавірусу і користь вакцинації, сприяв поширенню COVID-19 і збільшення кількості жертв з цим діагнозом.

Уряд з початку пандемії виступав проти локдауна та інших обмежень, посилаючись на високу вартість таких заходів для економіки. На даному етапі комітет національного конгресу-парламенту країни-розслідує законність дій Болсонару під час епідемії.