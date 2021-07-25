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У Бразилії десятки тисяч протестувальників провели акції за відставку президента

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Бразилія, Неділя 25 липня 2021 06:48
У Бразилії десятки тисяч протестувальників провели акції за відставку президента Фото: у Бразилії провели акцію проти політики Болсонару (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Бразилії десятки тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою відставки президента Жаїра Болсонару і гаслами проти його політики з боротьби з коронавірусом. Акції були анонсовані в 400 містах по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Протести, організовані прихильниками лівого політичного курсу, профспілками та громадськими об'єднаннями, проходять вже четверті вихідні поспіль.

У другому за величиною місті країни - Ріо-де-Жанейро - тисячі демонстрантів приєдналися до мітингу в червоному одязі і захисних масках.

Вони тримали плакати і транспаранти з написами: "Геть корумпованого злочинця", "імпічмент - зараз", "ми хочемо щеплень, він хоче хабарів". Акції пройшли, зокрема, також в Ресіфі і Салвадорі.

Протестувальники скаржилися на пізній початок кампанії вакцинації, високий рівень безробіття і відсутність підтримки малозабезпечених груп населення, економічно постраждалих від пандемії.

Болсонару дорікають в тому, що він, сумніваючись в небезпеці коронавірусу і користь вакцинації, сприяв поширенню COVID-19 і збільшення кількості жертв з цим діагнозом.

Уряд з початку пандемії виступав проти локдауна та інших обмежень, посилаючись на високу вартість таких заходів для економіки. На даному етапі комітет національного конгресу-парламенту країни-розслідує законність дій Болсонару під час епідемії.

Нагадаємо, в Бразилії виявили нові мутації коронавірусу. На цей раз мутували гамма-штами COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в Бразилії люди вийшли на вулиці через скандал із закупівлею вакцини. Президента підозрюють у корупції та зловживаннях.

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