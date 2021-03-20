В Бразилии Apple оштрафовали за продажу iPhone без зарядных устройств

Как сообщается, 2 декабря потребнадзор заявил о намерении обязать Apple под угрозой штрафа бесплатно предоставлять по требованию клиента оригинальные зарядные устройства, которые не входят в комплектацию новых моделей iPhone 12.

"Приобретая технику этой марки, потребитель рассчитывает на то, что не только iPhone, но и зарядное устройство будут обладать более высокой производительностью", - говорится в сообщении.

При этом, в ведомстве указали, что Apple в гарантийной документации не только отказывается от обязательств по ремонту в случае использования неоригинальных зарядных устройств, но и не оговаривает возможность безопасного применения собственных аксессуаров предыдущего поколения.

Кроме того, ведомство указывает на то, что реклама продукции Apple вводит покупателя в заблуждение. В частности, речь идет о несоответствии влагозащитных характеристик iPhone 11 Pro тому, что демонстрируется в рекламном ролике.

На нем смартфон подставляют под струю воды, заявляя, что он, якобы, "выдерживает погружение на глубину до 4 м в течение 30 секунд". При этом на случаи поломок аппаратов при подобных обстоятельствах не распространяются условия гарантии.