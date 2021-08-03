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В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов

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Вторник 03 августа 2021 13:33
В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов Фото: в Бразилии построят сеть для электрических самолетов (Lilium)
Автор: Александр Белоус

Немецкий стартап Lilium продаст 220 электрических самолетов, которые могут взлетать и приземляться вертикально. Контракт на сумму 1 миллиард долларов заключен с бразильской авиакомпанией Azul.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Обе компании заявили, что планируют построить сеть самолетов eVTOL (взлет и посадка электросамолетов) по всей Бразилии в период с настоящего момента до 2025 года.

"Самолет, который мы планируем запустить, будет развивать скорость до 175 миль в час (280 км в час), - сказал Алекс Ассейли, главный стратег Lilium. - Дальность составит 155 миль (250 км)".

Последний самолет Lilium - пятиместная модель, но тот, который будет запущен в серийное производство и будет продан Azul, будет семиместным, сказал Ассили, добавив, что производственная линия укомплектована на 50%.

Каждый самолет Lilium будет стоить Azul примерно 4,5 миллиона долларов.

Azul - крупнейшая внутренняя авиакомпания Бразилии по количеству обслуживаемых городов и ежедневным вылетам.

Джон Роджерсон, генеральный директор Azul, сказал в своем заявлении, что бренд, сеть маршрутов и программа лояльности Azul помогут "создать рынки и спрос на сеть реактивных самолетов Lilium в Бразилии".

Инвесторы поддержали Lilium, которая конкурирует с такими компаниями, как Airbus и BlackFly, выделив 300 миллионов долларов. Однако компания планирует привлечь дополнительно 830 миллионов долларов, что даст ей оценку после получения денег примерно в 3,3 миллиарда долларов.

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