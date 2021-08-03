У Бразилії до 2025 року побудують мережу для електричних літаків за 1 млрд доларів

Німецький стартап lilium продасть 220 електричних літаків, які можуть злітати і приземлятися вертикально. Контракт на суму 1 мільярд доларів укладено з бразильською авіакомпанією Azul.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Обидві компанії заявили, що планують побудувати мережу літаків eVTOL (зліт і посадка електросамолетів) по всій Бразилії в період з теперішнього моменту до 2025 року.

"Літак, який ми плануємо запустити, буде розвивати швидкість до 175 миль на годину (280 км на годину), - сказав Алекс Ассейлі, головний стратег Lilium. - Дальність складе 155 миль (250 км)".

Останній літак Lilium - п'ятимісна модель, але той, який буде запущений в серійне виробництво і буде проданий Azul, буде семимісним, сказав Ассілі, додавши, що виробнича лінія укомплектована на 50%.

Кожен літак Lilium коштуватиме приблизно 4,5 мільйона доларів.

Azul-найбільша внутрішня авіакомпанія Бразилії за кількістю обслуговуваних міст і щоденними вильотами.

Джон Роджерсон, генеральний директор Azul, заявив у своїй заяві, що бренд, мережа маршрутів та програма лояльності Azul допоможуть "створити ринки та попит на мережу реактивних літаків Lilium у Бразилії".

Інвестори підтримали Lilium, яка конкурує з такими компаніями, як Airbus і BlackFly, виділивши 300 мільйонів доларів. Однак компанія планує залучити додатково 830 мільйонів доларів, що дасть їй оцінку після отримання грошей приблизно в 3,3 мільярда доларів.