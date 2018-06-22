Bravo Airways отменила авиарейсы в Люблин с Киева и Херсона

Авиаперевозчик Bravo не указал причины отмены рейсов

Авиакомпания Bravo Airways отменила рейсы в Люблин из Киева и Херсона и обратно, запланированные на 22 июня 2018. Причины отмены авиарейсов компания не уточнила, сообщает ЦТС.

Сообщение об отмене рейсов опубликовал аэропорт Люблина. На сайте воздушной гавани указанные рейсы также значатся как отмененные.

"Обратите внимание, что сегодняшние полеты отменены", - сообщили в аэропорту, добавив, что авиаперевозчик не указал причины отмены.

Фото: скрин со страницы аэропорта Люблина в facebook

Bravo Airways выполнила первые рейсы в Люблин из Киева (Жуляны) и Херсона в польский город 15 июня 2018. Анонсировалось, что из аэропорта Киев самолеты авиакомпании будут совершать регулярные рейсы в Люблин по средам, пятницам и воскресеньям.

Вылеты их Херсона в графике - по четвергам, пятницам и воскресеньям. Кроме того, компания планировала осуществлять перелеты из Харькова -по понедельникам и четвергам.

Напомним, недавно аэропорт "Киев" закрывали на 5 часов из-за инцидента с самолетом авиакомпании Bravo. Самолет при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.

Добавим, что регулярные прямые рейсы в польский Катовице в среду, 20 июня, запустили из Харькова. Рейсы дважды в неделю будет выполнять авиаперевозчик Wizz Air.