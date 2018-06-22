Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Bravo Airways отменила авиарейсы в Люблин с Киева и Херсона

НовостиИнфраструктура    22.06.2018 - 13:03
Фото: bravo (bravo-airways)
Фото: bravo (bravo-airways)

Авиаперевозчик Bravo не указал причины отмены рейсов

Авиакомпания Bravo Airways отменила рейсы в Люблин из Киева и Херсона и обратно, запланированные на 22 июня 2018. Причины отмены авиарейсов компания не уточнила, сообщает ЦТС.

Сообщение об отмене рейсов опубликовал аэропорт Люблина. На сайте воздушной гавани указанные рейсы также значатся как отмененные.

"Обратите внимание, что сегодняшние полеты отменены", - сообщили в аэропорту, добавив, что авиаперевозчик не указал причины отмены.

Фото: скрин со страницы аэропорта Люблина в facebook

Bravo Airways выполнила первые рейсы в Люблин из Киева (Жуляны) и Херсона в польский город 15 июня 2018. Анонсировалось, что из аэропорта Киев самолеты авиакомпании будут совершать регулярные рейсы в Люблин по средам, пятницам и воскресеньям.

Вылеты их Херсона в графике - по четвергам, пятницам и воскресеньям. Кроме того, компания планировала осуществлять перелеты  из Харькова -по понедельникам и четвергам.

Напомним, недавно аэропорт "Киев" закрывали на 5 часов из-за инцидента с самолетом авиакомпании Bravo. Самолет при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. 

Добавим, что регулярные прямые рейсы в польский Катовице в среду, 20 июня, запустили из Харькова. Рейсы дважды в неделю будет выполнять авиаперевозчик Wizz Air.

Во Франции отменят 20% авиарейсов из-за забастовки госслужащих Авиакомпании отменяют запуск ряда анонсированных рейсов из региональных аэропортов Украины
Теги публикации: авиасообщение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь