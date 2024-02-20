Брав участь у ток-шоу на каналах Медведчука. У Києві блогер готував фейки для росЗМІ

"Служба безпеки зібрала доказову базу на київського блогера, який позиціонував себе як "політексперт" та поширював фейки про війну в Україні. Зловмисник заперечував збройну агресію рф та намагався дискредитувати командування Сил оборони на користь країни-агресора", - йдеться в повідомленні СБУ.

Для "розгону" фейків псевдоексперт використовував власний ютуб-канал та сторінки в популярних соцмережах.

Був учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука

"Пропагандисти країни-агресора запрошували його до участі в телеефірах ворожих інформресурсів, зокрема на канал "Звезда", який належить Міноборони РФ. За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення Росії був постійним учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука", - додали в СБУ.

Дописи та відеокоментарі блогера активно "підхоплювали" основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановочні сюжети та провокаційні публікації.

"Загальна аудиторія цих медіа-майданчиків становила понад пів мільйона користувачів. Там він нав’язував аудиторії прокремлівські наративи щодо внутрішньої обстановки в Україні та зовнішнього курсу нашої держави", - констатували у відомстві.

Зокрема, за даними Офісу генпрокурора, блогер переконував свою аудиторію, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочала не росія, а США.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, раніше прокурори повідомили про підозру блогеру з Чернігова, яка підтримувала та виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

Крім того, СБУ викрила нові злочини прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки. Він причетний до коригування ракетних ударів по Миколаєву.