Участвовал в ток-шоу на каналах Медведчука. В Киеве блогер готовил фейки для росСМИ

"Служба безопасности собрала доказательную базу на киевского блоггера, который позиционировал себя как "политэксперт" и распространял фейки о войне в Украине. Злоумышленник отрицал вооруженную агрессию РФ и пытался дискредитировать командование Сил обороны в пользу страны-агрессора", - говорится в сообщении СБУ.

Для "разгона" фейков псевдоэксперт использовал собственный ютуб-канал и страницы в популярных соцсетях.

Был участником ток-шоу на телеканалах Медведчука

"Пропагандисты страны-агрессора приглашали его к участию в телеэфирах вражеских информресурсов, в том числе на принадлежащий Минобороны РФ канал "Звезда". По данным следствия, фигурант еще до начала полномасштабного вторжения России был постоянным участником ток-шоу на телеканалах Медведчука", - добавили в СБУ.

Сообщения и видеокомментарии блогера активно "подхватывали" основные российские телеканалы и интернет-издания, которые создавали на их основе постановочные сюжеты и провокационные публикации.

"Общая аудитория этих медиа-площадок составляла более полумиллиона пользователей. Там он навязывал аудитории прокремлевские нарративы по внутренней обстановке в Украине и внешнему курсу нашего государства", - констатировали в ведомстве.

В частности, по данным Офиса генпрокурора, блогер убеждал свою аудиторию, что полномасштабное вторжение в Украину начала не Россия, а США.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, ранее прокуроры сообщили о подозрении блогеру из Чернигова, которая поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

Кроме того, СБУ разоблачила новые преступления прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки. Он причастен к корректировке ракетных ударов по Николаеву.