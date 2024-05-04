Брав хабарі від нафтової компанії із Азербайджану. У США конгресмена звинуватили у корупції

"Я хочу прояснити, що і моя дружина, і я невинні у цих звинуваченнях", - заявив 68-річний Куельяр.

Конгресмену та його дружині пред'явлені звинувачення у змові, хабарництві, шахрайстві з використанням електронних засобів, відмиванні грошей та порушенні заборони на діяльність як агентів іноземної організації.

Пара була звільнена під заставу після явки до суду у Х'юстоні. Якщо їхню вину буде доведено, їм загрожують десятиліття тюремного ув'язнення.

Міністерство юстиції заявило, що хабарі відмивались у 2014-2021 роках за допомогою серії "фіктивних консалтингових контрактів" через посередників та підставні компанії, що належать 67-річній Імельді Куельяр.

У обвинувальному висновку стверджується, що в обмін на гроші Куельяр погодився вплинути на зовнішню політику США на користь Азербайджану і вжити заходів, вигідних банку зі штаб-квартирою в Мехіко.

Куельяри, ймовірно, використовували доходи від хабарництва для погашення низки боргів і здійснення покупок для своєї сім'ї.