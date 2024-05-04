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Брал взятки от нефтяной компании из Азербайджана. В США конгрессмена обвинили в коррупции

Конгрессмен США обвинен в коррупции в бользу компании из Азербайджана
Автор: Константин Широкун

Американскому конгрессмену Генри Куэльяру и его жене предъявлено обвинение в получении взятки на сумму около 600 тысяч долларов. Утверждается, что пара нечестным путем получила деньги от азербайджанской государственной нефтяной компании и мексиканского банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Я хочу прояснить, что и моя жена, и я невиновны в этих обвинениях", - заявил 68-летний Куэльяр.

Конгрессмену и его жене предъявлены обвинения в сговоре, взяточничестве, мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег и нарушении запрета на деятельность в качестве агентов иностранной организации.

Пара была освобождена под залог после явки в суд в Хьюстоне. Если их вина будет доказана, им грозят десятилетия тюремного заключения.

Министерство юстиции заявило, что взятки отмывались в 2014-2021 годах посредством серии "фиктивных консалтинговых контрактов" через посредников и подставные компании, принадлежащие 67-летней Имельде Куэльяр.

В обвинительном заключении утверждается, что в обмен на деньги Куэльяр согласился повлиять на внешнюю политику США в пользу Азербайджана и принять меры, выгодные банку со штаб-квартирой в Мехико.

Куэльяры предположительно использовали доходы от взяточничества для погашения ряда долгов и совершения покупок для своей семьи.

Ранее мы писали, что американскому сенатору Бобу Менендесу предъявлено обвинение в том, что он брал взятку от бизнесмена из Нью-Джерси, чтобы помочь Катару и Египту.

В обвинительном заключении говорится, что Менендес получал взятки наличными и золотыми слитками от застройщика Фреда Дайбеса, который искал инвестиции от катарского фонда для проекта недвижимости. В ответ Менендес сделал "несколько публичных заявлений" в поддержку правительства Катара.

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