Брал взятки от нефтяной компании из Азербайджана. В США конгрессмена обвинили в коррупции

"Я хочу прояснить, что и моя жена, и я невиновны в этих обвинениях", - заявил 68-летний Куэльяр.

Конгрессмену и его жене предъявлены обвинения в сговоре, взяточничестве, мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег и нарушении запрета на деятельность в качестве агентов иностранной организации.

Пара была освобождена под залог после явки в суд в Хьюстоне. Если их вина будет доказана, им грозят десятилетия тюремного заключения.

Министерство юстиции заявило, что взятки отмывались в 2014-2021 годах посредством серии "фиктивных консалтинговых контрактов" через посредников и подставные компании, принадлежащие 67-летней Имельде Куэльяр.

В обвинительном заключении утверждается, что в обмен на деньги Куэльяр согласился повлиять на внешнюю политику США в пользу Азербайджана и принять меры, выгодные банку со штаб-квартирой в Мехико.

Куэльяры предположительно использовали доходы от взяточничества для погашения ряда долгов и совершения покупок для своей семьи.