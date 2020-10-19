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В Братиславе устроили протест из-за карантина, людей разгоняли водометом

Автор: Анастасия Рокитна

В Братиславе (Словакия) устроили антиправительственный протест из-за мер борьбы против коронавируса. Полиция разогнала водометом и слезоточивым газом протестующих.

Об этом сообщает словацкое издание SME.

Около 500 человек вышли на протест под зданием правительства в Братиславе в эту субботу. В Словакии в связи с пандемией действует запрет собираться в группы численностью более 6 человек.

Люди негативно высказывались в адрес премьер-министра Игоря Матовича. Нескольким протестующим удалось бросить файеры в здание правительства.

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Напомним, в столице Чехии Праге после беспорядков, которые начались в знак протеста футбольных и хоккейных фанатов против ограничений из-за COVID-19, задержаны более 150 человек.

Чтобы разогнать радикально настроенных протестующих, которые бросали петарды и различные предметы, силовики применили газ и водомет.

В конце сентября против карантина протестовали в Британии. Там акция также переросла в столкновения с полицией.

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