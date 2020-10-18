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В Праге ультрас устроили беспорядки из-за карантина

Прага, Воскресенье 18 октября 2020 18:58
В Праге ультрас устроили беспорядки из-за карантина
Фото: водомет разгоняет ультрас в Праге (twitter.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Праге сегодня протесты футбольных и хоккейных ультрас против карантинных ограничений переросли в беспорядки. Силовики были вынуждены применили спецсредства для разгона протестующих.

Об этом сообщает чешское издание "Czech Radio".

Чтобы разогнать радикально настроенных протестующих, которые бросали петарды и различные предметы, силовики применили газ и водомет. В результате столкновений пострадали несколько человек, но точное количество неизвестно.

Демонстрацию инициировали сторонники одного из футбольных клубов, которые считают карантинные ограничения бессмысленными и следствием неподготовки правительства ко второй волне коронавируса.

Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек уже пригрозил организаторам акции привлечением к ответственности, ведь они не смогли обеспечить соблюдение противоэпидемических мер.

По данным СМИ, участие в акции протеста приняли около 2 тысяч участников, тогда как власть разрешает массовые мероприятия с участием не более 500 человек. Большинство из протестующих были без масок на лице.

Напомним, в конце сентября против карантина протестовали в Британии. Там акция также переросла в столкновения с полицией.

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