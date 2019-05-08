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В Братиславе обсудили "языковой закон"

Новости » Политика    08.05.2019 - 17:41
В Братиславе обсудили "языковой закон"
Фото: Екатерина Зеленко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Главу МИД Венгрии проинформировали, что закон не ограничивает прав применения языков национальних меншинств в Украине

Заместитель главы МИД Украины обсудил "языковой закон" с главой МИД Венгрии. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, "языковой закон" обсуждался в кулуарах дипломатической встречи.

"Встреча Вышеградской группы восточного партнерства в Братиславе (6 мая - ред.) проходила под знаком обсуждения вопросов десятилетнего партнерства. Обсуждение принятия "языкового закона" не находилось на повестке дня этой встречи. Но в кулуарах состоялась короткая беседа заместителя главы МИД Василия Боднаря с главой венгерского внешнеполитического ведомство Петром Сийярто", - заявила Зеленко.

По ее словам, главу МИД Венгрии проинформировали, что закон не ограничивает прав применения языков национальных меншинств в Украине.

"Украинский дипломат проинформировал его об основных положениях "языкового закона". Заверил, что этот закон не ограничивает использование языков национальных меньшинств. Было отмечено, что особенности применения языков нацменьшинств будут определены в отдельном законе", - добавила она.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет в Брюсселе встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, на которой обсудит новый закон о функционировании украинского языка как государственного. Климкин и Сийярто обсудят украинский закон на министерском заседании "Восточного партнерства".

Кроме того, Сийярто назвал "неприемлемым" принятый 25 апреля Верховной радой "языковой закон". По его словам, закон нарушает права венгерского меньшинства и соответствует видению президента Украины Петра Порошенко, который, по словам Сийярто, продвигал "антивенгрескую политику".

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