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Брати Бьо тріумфували в спринті на етапі Кубка світу з біатлону в Словенії

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Поклюка, П'ятниця 06 січня 2023 16:49
Брати Бьо тріумфували в спринті на етапі Кубка світу з біатлону в Словенії Фото: Йоганнес Бьо фінішував першим у Поклюці (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Тріо норвежців із Йоганнесом Бьо на чолі окупувало подіум змагань на короткій дистанції у словенській Поклюці на четвертому етапі Кубка світу 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Молодший із зіркових братів-біатлоністів виграв спринт із промахом на першому вогневому рубежі. П'ятиразовий олімпійський чемпіон здолав дистанцію індивідуальної гонки на 10 кілометрів за 23:55,9 хвилини.

Йоганнес Бьо майже на 50 секунд випередив свого брата Тар'єя. Той хоч і відстріляв без промахів, але в швидкості програв переможцю чимало. Третім гонку завершив ще один норвежець – Стурла Гольм Легрейд. Він відстав на майже 56 секунд із промахом під час стрільби лежачи.

Найкращим серед українців став Артем Тищенко. Він без промахів фінішував на 30-й сходинці. Натомість Богдан Цимбал (двічі поцілив у "молоко"), Тарас Лесюк (тричі) та Руслан Ткаленко (чотири рази) завершили гонку за межами залікової зони.

Підсумки біатлонного спринту 10 км, чоловіки:

  1. Йоганнес Бьо
  2. Тар'єй Бьо (+48,1)
  3. Стурла Гольм Легрейд (+55,6)

...

30. Артем Тищенко (+2:18,9)

59. Богдан Цимбал (+3:16,5)

68. Тарас Лесюк (+3:35,4)

80. Руслан Ткаленко (+4:15,5)

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