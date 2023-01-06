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Братья Бе триумфовали в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Словении

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Поклюка, Пятница 06 января 2023 16:49
Братья Бе триумфовали в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Словении Фото: Йоханнес Бе финишировал первым в Поклюке (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорцив

Трио норвежцев с Йоханнесом Бе во главе оккупировало подиум соревнований на короткой дистанции в словенской Поклюке на четвертом этапе Кубка мира 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Младший из звездных братьев-биатлонистов выиграл спринт с промахом на первом огневом рубеже. Пятикратный олимпийский чемпион одолел дистанцию индивидуальной гонки на 10 километров за 23:55,9 минуты.

Иоханнес Бе почти на 50 секунд опередил своего брата Тарьея. Он хоть и отстрелял без промахов, но в скорости проиграл победителю немало. Третьим гонку завершил еще один норвежец – Стурла Хольм Легрейд. Он отстал почти на 56 секунд с промахом во время стрельбы лежа.

Лучшим среди украинцев стал Артем Тищенко. Он без промахов финишировал на 30-й строчке. Богдан Цымбал (дважды попал в "молоко"), Тарас Лесюк (трижды) и Руслан Ткаленко (четыре раза) завершили гонку за пределами зачетной зоны.

Итоги биатлонного спринта 10 км, мужчины:

  1. Иоханнес Бе
  2. Тарьей Бе (+48,1)
  3. Стулла Хольм Легрейд (+55,6)

...

30. Артем Тищенко (+2:18,9)

59. Богдан Цымбал (+3:16,5)

68. Тарас Лесюк (+3:35,4)

80. Руслан Ткаленко (+4:15,5)

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