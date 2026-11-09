Брата Орбана задержали по делу о торговле людьми: экс-премьер отреагировал
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Арона Орбана, брата бывшего главы правительства Виктора Орбана, был задержан по подозрению в торговле людьми. Сам экспремьер назвал дело "чисткой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily News Hungary и сообщение бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана в Facebook.
Правоохранительные органы пока не подтвердили ни информацию о задержании, ни конкретные основания для него.
Заявление прозвучало после совместной операции Национального управления по возврату и защите активов (NVVH) и Национального бюро расследований (NNI). Правоохранители провели следственные действия в Будапеште и двух населенных пунктах Пештского уезда.
По информации венгерских властей, операция проходила в пределах двух параллельных уголовных расследований. В результате правоохранители задержали несколько человек и провели обыски на ряде объектов недвижимости. Подробности обо всех задержанных и их возможной роли в расследованиях пока не сообщали.
Реакция Орбана
Виктор Орбан отреагировал на заявление Мадяра в Facebook. Бывший премьер назвал действия властей политической "чисткой" и заявил, что его брата используют для давления на него самого.
"Правительство должно ответить перед Комитетом по вопросам национальной безопасности за скандал с агентами. Эта "чистка" является средством отвлечения внимания. В Венгрии происходит не привлечение к ответственности, а "чистка". Когда правительству становится неловко, в дело вступает Управление государственной безопасности (ÁVH). Цель этой грязной игры - уничтожение политического противника и уничтожение политического противника. только пешка", - написал экс-премьер.
Что известно о расследовании по виз
Арон Орбан ранее уже фигурировал в расследовании возможных злоупотреблений при оформлении разрешений на проживание иностранцам, которые планировали работать в Венгрии.
По данным СМИ, связанные с ним бизнес-структуры могли помогать гражданам Вьетнама приезжать в Венгрию. В частности, компания Multi Shoot Zrt. якобы записывала вьетнамских заявителей на двухдневный курс по оказанию первой медицинской помощи в Университете Печа. Такая учеба могла быть частью процедуры, которая помогала им получить шенгенские визы.
В сообщениях также говорилось, что Арон Орбан обращался к правительственному уполномоченному с просьбой ускорить рассмотрение отдельных визовых заявлений.
В сентябре Национальное управление по возвращению и защите активов (NVVH) объявило, что взяло на себя расследование. По версии следствия, группа людей, связанных с высокопоставленными политическими деятелями, могла за деньги предлагать помощь в получении вида на жительство с целью трудоустройства. Среди возможных правонарушений правоохранители назвали злоупотребление влиянием и другие нарушения.
Напомним, ранее Виктор Орбан оказался в центре еще одного скандала после расследования венгерского журналиста Саболча Госпожи о его возможном сотрудничестве со спецслужбами коммунистического режима в молодые годы.
Бывший премьер Венгрии Миклош Немет заявил, что в 1990 году ему передали три рукописных отчета, которые якобы написал Орбан. В них содержалась информация о его сослуживцах, однако подлинность документов не подтверждена.