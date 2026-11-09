ua en ru
Пн, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Брата Орбана задержали по делу о торговле людьми: экс-премьер отреагировал

15:11 09.11.2026 Пн
3 мин
aimg Мария Науменко
Брата Орбана задержали по делу о торговле людьми: экс-премьер отреагировал Фото: Арон Орбан, брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана (facebook.com_globalarms.hu)
Додати як бажане джерело в Google

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Арона Орбана, брата бывшего главы правительства Виктора Орбана, был задержан по подозрению в торговле людьми. Сам экспремьер назвал дело "чисткой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily News Hungary и сообщение бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана в Facebook.

Правоохранительные органы пока не подтвердили ни информацию о задержании, ни конкретные основания для него.

Заявление прозвучало после совместной операции Национального управления по возврату и защите активов (NVVH) и Национального бюро расследований (NNI). Правоохранители провели следственные действия в Будапеште и двух населенных пунктах Пештского уезда.

По информации венгерских властей, операция проходила в пределах двух параллельных уголовных расследований. В результате правоохранители задержали несколько человек и провели обыски на ряде объектов недвижимости. Подробности обо всех задержанных и их возможной роли в расследованиях пока не сообщали.

Реакция Орбана

Виктор Орбан отреагировал на заявление Мадяра в Facebook. Бывший премьер назвал действия властей политической "чисткой" и заявил, что его брата используют для давления на него самого.

"Правительство должно ответить перед Комитетом по вопросам национальной безопасности за скандал с агентами. Эта "чистка" является средством отвлечения внимания. В Венгрии происходит не привлечение к ответственности, а "чистка". Когда правительству становится неловко, в дело вступает Управление государственной безопасности (ÁVH). Цель этой грязной игры - уничтожение политического противника и уничтожение политического противника. только пешка", - написал экс-премьер.

Что известно о расследовании по виз

Арон Орбан ранее уже фигурировал в расследовании возможных злоупотреблений при оформлении разрешений на проживание иностранцам, которые планировали работать в Венгрии.

По данным СМИ, связанные с ним бизнес-структуры могли помогать гражданам Вьетнама приезжать в Венгрию. В частности, компания Multi Shoot Zrt. якобы записывала вьетнамских заявителей на двухдневный курс по оказанию первой медицинской помощи в Университете Печа. Такая учеба могла быть частью процедуры, которая помогала им получить шенгенские визы.

В сообщениях также говорилось, что Арон Орбан обращался к правительственному уполномоченному с просьбой ускорить рассмотрение отдельных визовых заявлений.

В сентябре Национальное управление по возвращению и защите активов (NVVH) объявило, что взяло на себя расследование. По версии следствия, группа людей, связанных с высокопоставленными политическими деятелями, могла за деньги предлагать помощь в получении вида на жительство с целью трудоустройства. Среди возможных правонарушений правоохранители назвали злоупотребление влиянием и другие нарушения.

Напомним, ранее Виктор Орбан оказался в центре еще одного скандала после расследования венгерского журналиста Саболча Госпожи о его возможном сотрудничестве со спецслужбами коммунистического режима в молодые годы.

Бывший премьер Венгрии Миклош Немет заявил, что в 1990 году ему передали три рукописных отчета, которые якобы написал Орбан. В них содержалась информация о его сослуживцах, однако подлинность документов не подтверждена.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Венгрия Виктор Орбан Торговля людьми
Новости
Делегация Украины отправилась в Абу-Даби: Умеров раскрыл детали предстоящих переговоров
Делегация Украины отправилась в Абу-Даби: Умеров раскрыл детали предстоящих переговоров
Аналитика
Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко