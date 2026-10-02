Брат Орбана намагався влаштувати перехоплення ще одного українського конвою в Австрії

Арон Орбан написав бізнесменові 26 березня, трохи більше ніж за два тижні до парламентських виборів в Угорщині. Чоловіки познайомилися шість років тому через спільного знайомого, проте давно не спілкувалися.

Брат прем'єра одразу перейшов до справи. Спершу він поцікавився, чи займається Ласловарі-Тома й надалі політикою. У 2021 році бізнесмен балотувався до міської ради Граца за списком Австрійської народної партії, але мандата не здобув. Далі Орбан запитав, наскільки великий у нього вплив в Австрії.

Згодом Орбан повідомив, що через Австрію проходить вантаж, і надіслав посилання на телепередачу про затримання українського конвою в Угорщині. Він уточнив, що йдеться про ще один, новий конвой, а не той, який зупинили на початку березня.

Після цього прозвучало пряме запитання: чи можуть австрійці його перехопити. За даними 444, Орбан також пропонував звести бізнесмена з людиною, яка знала, коли і де саме автомобіль перебуватиме на території Австрії.

Ласловарі-Тома брати участь у цій схемі не став. Про листування він повідомив австрійські спецслужби та керівництво Австрійської народної партії. Також бізнесмен показав повідомлення адвокату Лоранту Горвату, який представляє інтереси українських інкасаторів.

За словами бізнесмена, раніше Арон Орбан уже звертався до нього з сумнівними пропозиціями, зокрема щодо закупівлі військового обладнання. Його компанія працює у сфері торгівлі зброєю, проте від таких пропозицій він відмовлявся.

У 444 перевірили, що номер, з якого надходили повідомлення, справді належить Арону Орбану. Ні він, ні Віктор Орбан на запитання журналістів не відповіли.