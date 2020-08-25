Брат Навального заявив, що головлікар омської лікарні заважав відправці опозиціонера в Німеччину

Фото: Алексей Навальный (facebook.com navalny)

Головлікар омської лікарні переконував рідних Навального, що політик нетранспортабельний

Головний лікар омської лікарні перешкоджав діагностиці та транспортуванню російського опозиціонера Олексія Навального до німецької клініки. Лікар говорив, що політик нетранспортабельний і перешкоджав родичам і друзям Навального спілкуватися з німецькими лікарями, які приїхали до Омська.

Про це брат політика Олег Навальний написав у своєму Facebook.

“Класну прес-конференцію сьогодні влаштували в Омську пара медадміністраторів. Особливо доставили слова головлікаря про те, що він не почув „дякую“. Це, звичайно, неправда. Напевно йому сказали спасибі в різних управліннях за організацію процесу утримання Олексія”, - написав він.

Олег Навальний повідомив, що цей лікар йому особисто говорив, що Олексій нетранспортабельний, і його не відпустять на лікування до Німеччини.

“Саме він з бандою мозівців тиснули на лікарів, щоб вони підтверджували тезу про неможливість транспортування (в приватному порядку персонал, який займався лікуванням, з першого моменту говорили, що його треба вивозити). Саме він перешкоджав нашому спілкуванню з лікарями з Німеччини, коли вони приїхали в омську лікарню. Саме він нахабно брехав всьому світу, що діагноз - порушення обміну речовин, а отруєння повністю виключено”, - заявив брат Навального.

Водночас він подякував пілотам, які оперативно посадили літак в Омську, лікарям швидкої допомоги, медперсоналу з Омська і Москви і всім, "хто допоміг натиснути на владу" і організувати транспортування Навального в Німеччину.

Нагадаємо, 20 серпня Навального госпіталізували до Омської лікарні. У медичному закладі Навальний впав у кому. Російські лікарі так і не змогли назвати причини різкого погіршення стану російського опозиціонера. Оточення Навального стверджує, що його отруїли.

Лікарі "Шаріте" заявили, що Навального отруїли інгібіторами холінестерази.

Про те, що в аналізах Навального виявили тільки алкоголь та кофеїн, запевняли до цього російські лікарі.