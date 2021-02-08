Брат главы НКРЭКУ открыл новый бизнес сразу после начала импорта электроэнергии, - ВСК

"В то время, когда Национальный регулятор угрожает стране веерными отключениями, семья руководителя этого государственного органа открывает новый бизнес. На следующий день, 4 января, после того, как первые киловатты из Беларуси зашли на украинский рынок, родной брат председателя НКРЭКУ Тарасюка регистрирует в Киеве новую компанию - ООО "Интермидиари Трейд", - сообщил нардеп.

Председатель ВСК отметил, что импорт был бы невозможным, если бы НКРЭКУ за подписью Тарасюка за несколько недель до этого - 16 декабря 2020 года - не приняло постановление, которое легализует импортные контракты.

По данным ВСК, новую компанию семьи Тарасюков возглавил давний бизнес-партнер главы НКРЭКУ Руслан Семка.

"ВСК уже обратилась в Службу безопасности Украины и в государственные контролирующие органы относительно проверки обстоятельств регистрации нового бизнеса семьи главы НКРЭКУ. А именно: источник происхождения средств на открытие нового бизнеса? Осуществляет ли новая компания операции с торговлей электроэнергии? Имеет ли она хозяйственные отношения с известными для нашей ВСК компаниями-импортерами?" - сообщил Наливайченко.

По его словам, отдельно ВСК готовит обращение в Национального агентства по предотвращению коррупции о новой проверке Валерия Тарасюка на предмет конфликта интересов на посту главы НКРЭКУ.