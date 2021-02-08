Брат главы НКРЭКУ открыл новый бизнес сразу после начала импорта электроэнергии, - ВСК

Парламентская Временная следственная комиссия относительно злоупотреблений председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка получила новые выводы. В частности, было обнаружено, что родной брат Тарасюка 4 января, на следующий день после начала импорта электроэнергии из Беларуси, зарегистрировал в Киеве новый бизнес - ООО "Интермидиари Трейд".
Об этом сообщил председатель временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам выявления причин кризиса на энергорынке, нардеп Валентин Наливайченко в Facebook.
"В то время, когда Национальный регулятор угрожает стране веерными отключениями, семья руководителя этого государственного органа открывает новый бизнес. На следующий день, 4 января, после того, как первые киловатты из Беларуси зашли на украинский рынок, родной брат председателя НКРЭКУ Тарасюка регистрирует в Киеве новую компанию - ООО "Интермидиари Трейд", - сообщил нардеп.
Председатель ВСК отметил, что импорт был бы невозможным, если бы НКРЭКУ за подписью Тарасюка за несколько недель до этого - 16 декабря 2020 года - не приняло постановление, которое легализует импортные контракты.
По данным ВСК, новую компанию семьи Тарасюков возглавил давний бизнес-партнер главы НКРЭКУ Руслан Семка.
"ВСК уже обратилась в Службу безопасности Украины и в государственные контролирующие органы относительно проверки обстоятельств регистрации нового бизнеса семьи главы НКРЭКУ. А именно: источник происхождения средств на открытие нового бизнеса? Осуществляет ли новая компания операции с торговлей электроэнергии? Имеет ли она хозяйственные отношения с известными для нашей ВСК компаниями-импортерами?" - сообщил Наливайченко.
По его словам, отдельно ВСК готовит обращение в Национального агентства по предотвращению коррупции о новой проверке Валерия Тарасюка на предмет конфликта интересов на посту главы НКРЭКУ.
Напомним, летом 2020 года ВСК заявила о конфликте интересов у председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за энергетического бизнеса его брата.
В частности, речь шла о компаниях - "Эф Энд Эм Украина" и "Трест Киевэлектромонтаж", которые активно работали на энергорынке в то время, как Валерий Тарасюк возглавлял комиссию.
После опубликования ВСК данных о компании, обе лицензии на торговлю током были сразу аннулированы.