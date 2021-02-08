Брат голови НКРЕКП відкрив новий бізнес одразу після початку імпорту електроенергії, - ТСК

"У той час, коли Національний регулятор погрожує країні віяловими відключеннями, родина керівника цього державного органу відкриває новий бізнес. Наступного дня, 4 січня, після того, як перші кіловати з Білорусі зайшли на український ринок, рідний брат голови НКРЕКП Тарасюка реєструє в Києві нову компанію - ТОВ "Інтермідіарі Трейд", - повідомив нардеп.

Голова ТСК наголосив, що імпорт був би неможливим, якби НКРЕКП за підписом Тарасюка за кільки тижнів до цього - 16 грудня 2020 року - не ухвалило постанову, яка легалізувала імпортні контракти.

За даними ТСК, нову компанію родини Тарасюків очолив давній бізнес-партнер голови НКРЕКП Руслан Сьомка.

"ТСК уже звернулася до Служби безпеки України та до державних контролюючих органів щодо перевірки обставин реєстрації нового бізнесу сім’ї голови НКРЕКП. А саме: яке джерело походження коштів на відкриття нового бізнесу? Чи здійснює нова компанія операції з торгівлею електроенергії? Чи має вона господарські відносини з відомими для нашої ТСК компаніями-імпортерами?" - повідомив Наливайченко.

Також за його словами, окремо ТСК готує звернення до Національного агентства із запобігання корупції щодо нової перевірки Валерія Тарасюка на предмет конфлікту інтересів на посаді голови НКРЕКП.