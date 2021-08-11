Суд признал недостоверной информацию Лероса про брата Ермака

Так, суд признал недостоверной информацию и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Дениса Ермака распространенную на официальной странице народного депутата Лероса Гео в Fаcebook.

Речь идет об иске, который ранее не удовлетворил Печерский районный суд столицы. Ермак с решением не согласился и обжаловал его в апелляционном суде.

Апелляционный суд обязал нардепа Лероса опровергнуть распространенную информацию. В частности, бывший член фракции "Слуга народа" должен разместить на своей странице следующий текст:

"Распространенная мною информация о том, что Денис Ермак на заказ или по другим причинам выполняет коррупционные деяния по "продаже" государственных должностей является недостоверной и не соответствует действительности".