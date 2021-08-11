Суд визнав недостовірною інформацію Лероса щодо брата Єрмака

Так, суд визнав недостовірною інформацію та такою, яка порочить честь, гідність та ділову репутацію Дениса Єрмака поширену на офіційній сторінці народного депутата Лероса Гео в Fаcebook.

Йдеться про позов, який раніше не задовольнив Печерський районний суд столиці. Єрмак з рішенням не погодився та оскаржив його в апеляційному суді.

Апеляційний суд зобов’язав нардепа Лероса спростувати поширену інформацію. Зокрема, колишній член фракції "Слуга народу" має розмістити на своїй сторінці наступний текст:

"Поширена мною інформації про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо "продажу" державних посад є недостовірною і не відповідає дійсності".