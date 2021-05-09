Брат Елизаветы II пытался заработать на связях с Путиным, - The Times

В частности, принц проводил встречи с журналистами под прикрытием, которые выдавали себя за представителей золотодобывающей компании из Южной Кореи. Они пытались нанять его, чтобы тот замолвил за клиентов слово перед Кремлем.

В то же время сам Майкл Кентский отвергает обвинения, а его официальный представитель заявил, что принц не встречался с Путиным с 2003 года. Но журналисты отмечают, что его друг и бизнес-партнер маркиз Рединг утверждал, что принц оказывает услуги "на конфиденциальной основе" и сможет найти подход к окружению Путина, чтобы допустить компанию на российский рынок.

По словам Рединга, принц мог бы взять за пятидневное путешествие в Россию около 50 тыс. фунтов. Расследователи отмечают, что Майкл был готов за 200 тысяч долларов записать видеообращение с рекомендацией.

Отметим, Майкл Кентский не является членами королевской семьи, на которых возложены официальные обязанности. Но в прошлом он выполнял функции представителя королевы и в этом статусе принимал участие примерно в 200 мероприятиях в год. Он не получает государственное финансирование и не стоит в очереди на британский престол.