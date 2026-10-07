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Бранч "Енергія бізнесу: стійкість і розвиток" у Києві: програма та спікери

19:27 07.10.2026 Ср
5 хв
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aimg Анна Березіна
Бранч "Енергія бізнесу: стійкість і розвиток" у Києві: програма та спікери Бізнес-бранч "Енергія бізнесу: стійкість і розвиток" (фото: пресслужба заходу)
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13 жовтня 2026 року бізнес-видання "Перший Бізнесовий BIZ" проведе бізнес-бранч "Енергія бізнесу: стійкість і розвиток". На заході обговорять рішення, які допомагають бізнесу зберігати стійкість, трансформуватися та розвиватися в умовах тривалої невизначеності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз бранчу "Енергія бізнесу: стійкість і розвиток".

Дата та місце проведення

Бізнес-бранч, який об'єднає власників компаній, CEO, топменеджерів, інвесторів, управлінців та експертів, відбудеться у ресторані Veranda on the River ("Веранда на Дніпрі") у Києві 13 жовтня 2026.

Вартість участі: 2500 грн.

Кількість місць обмежена. Реєстрація на бізнес-бранч доступна за посиланням.

Мета та програма бізнес-бранчу

Головна ідея заходу - енергія, яка сьогодні рухає бізнес: енергія людей, лідерства, капіталу, технологій, партнерств, відповідальності та сильних управлінських рішень.

У фокусі програми - питання, з якими українські компанії працюють уже сьогодні: люди та корпоративна культура, КСВ та ESG, інвестиції й управління капіталом, технологічна незалежність, цифровізація, юридична безпека, репутація та комунікації.

Від команди та КСВ до інвестицій і технологій

Один із напрямів програми буде присвячений людям та трансформації ринку праці. Катерина Тюря, HRD ресторанів Veranda / Fenix, виступить із темою "PEOPLE: Сила команди. Люди, культура та технології в новій реальності".

У центрі уваги - команда, корпоративна культура та зміни, до яких сьогодні має адаптуватися бізнес.

Бранч &quot;Енергія бізнесу: стійкість і розвиток&quot; у Києві: програма та спікери

Важливою частиною програми стане панельна дискусія "Корпоративна соціальна відповідальність: від допомоги до бізнес-стратегії".

Її учасники говоритимуть про те, як соціальні ініціативи перетворюються на системну складову розвитку компаній, роботу з ветеранами та громадами, інклюзивність, безбар’єрність, ESG та вимірювання соціального впливу.

Бранч &quot;Енергія бізнесу: стійкість і розвиток&quot; у Києві: програма та спікери

Ключове питання дискусії - де закінчується благодійність і починається стратегічна відповідальність бізнесу?

Модераторка - Дар’я Сухенко, співзасновниця та креативна директорка Trembita PR Agency.

До дискусії долучаться:

  • Валентина Йовенко, директорка з корпоративних комунікацій мережі "Аптека 9-1-1";
  • Олена Крекніна, директорка з маркетингу AXOR INDUSTRY;
  • Артем Гончаренко, PhD, керівник Інституту ветеранів КНУБА, Амбасадор Безбар’єрності МОН;
  • Кристина Івченко, керівниця відділу зовнішніх комунікацій та звʼязків з громадськістю NOVUS.

Куди інвестувати вільний капітал

Ще одна панель - "Вільний капітал у час невизначеності: куди інвестувати бізнесу?", буде присвячена управлінню коштами в умовах війни, інфляції, валютних ризиків та обмеженої прогнозованості.

Учасники порівняють ОВДП, банківські продукти, нерухомість, інвестиції у власний бізнес, приватні та венчурні інвестиції з погляду потенційної дохідності, ризику, ліквідності та горизонту інвестування.

Бранч &quot;Енергія бізнесу: стійкість і розвиток&quot; у Києві: програма та спікери

До обговорення долучаються: Модератор: Тарас Козак, засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР", депутат Київради, доктор філософії в галузі державного управління

Учасники: Андрій Усенко, CEO та співзасновник "Твоє Коло", "М’ясторія" та співвласник КУА "Профіт"; Сергій Наумов, президент Національної асоціації банків України; Тарас Кириченко, голова Наглядової ради "Нова Пошта", співзасновник TOLOKA.VC

Технологічна незалежність і цифрова трансформація

Про технології як фактор конкурентоспроможності говоритиме Олександр Власишен, співзасновник та CEO "ГенКод Діагностик".

Бранч &quot;Енергія бізнесу: стійкість і розвиток&quot; у Києві: програма та спікери

Тема його виступу - "Технологічна незалежність як бізнес-стратегія: власна дослідницька спроможність як конкурентна перевага".

Бранч &quot;Енергія бізнесу: стійкість і розвиток&quot; у Києві: програма та спікери

Окремий технологічний блок представить Володимир Новіков, CPO Medoc ТТН, із темою "Цифрова енергія бізнесу: як технології Linkos Group допомагають автоматизувати процеси, керувати даними та масштабуватися".

Як бізнесу захищатися від юридичних ризиків

Однією з ключових дискусій стане "Юридична безпека бізнесу у нових реаліях". У центрі обговорення - законодавчі зміни, кримінально-правові ризики, дії правоохоронних органів, обшуки та перевірки, особиста відповідальність керівників, договірні ризики, форс-мажор і комунікації під час юридичної кризи.

Практичне питання панелі: що власник бізнесу може зробити сьогодні, щоб завтра юридична проблема не перетворилася на кризу для всієї компанії?

Бранч &quot;Енергія бізнесу: стійкість і розвиток&quot; у Києві: програма та спікери

Модераторка - Надія Шуляк, інвестиційний консультант, правозахисник, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Краун".

Учасники: Ганна Щеннікова, керуюча партнерка Shchennikova & Partners Law Office; Денис Терещенко, керуючий партнер АО ALERTES, адвокат зі спеціалізацією White-Collar Crime та стратегічного захисту бізнесу у кримінальних провадженнях; Маргарита Федорова, керівник адвокатського бюро AXIMUS LAW FIRM, голова Комітету ААУ з питань нерухомості та будівництва.

Довіра та репутація в умовах невизначеності

Комунікаціям буде присвячена панельна дискусія "Комунікації в епоху невизначеності: як зберігати довіру, коли правила постійно змінюються".

Бранч &quot;Енергія бізнесу: стійкість і розвиток&quot; у Києві: програма та спікери

Модеруватиме дискусію Дмитро Чепур, керівник відділу спецпроєктів бізнес-видання Mind UA.

Серед учасників:

  • Анастасія Гриневич, менеджерка з комунікацій AB InBev Efes Ukraine;
  • Дмитро Самолюк, Head of Digital "Ми - Україна" та "Ми Україна+";
  • Любов Підгорна, співзасновниця ТОВ "МСП";
  • Віктор Іванченко, Head of Strategy & R&D Megapolis+;
  • Лілія Олійник, бізнес-леді та громадська діячка, засновниця ТМ ilive, голова ГО "Живу в гармонії".

У центрі розмови - репутація, PR, кризові комунікації, інформаційні ризики та довіра до бізнесу в умовах, коли правила та інформаційне середовище постійно змінюються.

Організатори Вікторія Штейнберг та Юрій Атанов наголошують , що бізнес-бранч створюється не лише як дискусійний майданчик. Важливою складовою події стане нетворкінг між власниками компаній, керівниками, інвесторами та експертами, обмін практичним досвідом і пошук нових партнерств.

Серед партнерів заходу: Veranda on the River, Твоє Коло Principessa Jewellery Group, Yamagiwa, BARAKA, AB InBev Efes Ukraine, Мережа аптек "9-1-1", Аква Миргород, Linkos Group, MSP (Mastery Presents), Shchennikova & Partners Law office, ГенКод Діагностик, BROCARD, Адвокатське об’єднання ALERTES, AXIMUS LAW FIRM Detailing 4К

Інформаційну підтримку заходу надають: "Ми-Україна+", "Ми-Україна", РБК-Україна, 33 канал, Mind UA, медіахолдинг "Апостроф", "Коментарі", Delo.ua, "Мінфін", Finance.ua, SPEKA, "Ділова столиця", Marie Claire Ukraine. Business PRO, GLORY Magazine, Best People Club, BUT.IN.UA, Super Lady, Infovision, ProfBuild, Power Mental Health / Mental Innovation Group, Trembita PR Agency, Рекламний холдинг Megapolis+

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