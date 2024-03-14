Брали участь у боях за Зміїний і не лише. У ВМС показали роботу операторів Bayraktar

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України у Telegram.

Як зазначили у ВМС, оператори Bayraktar зупинили першу колону техніки окупантів, яка рухалася з території тимчасово окупованого Криму на початку повномасштабного вторгнення. Таким чином, на деякий час було зупинено просування ворога вглиб нашої країни.

"Далі - знищення техніки та живої сили окупантів, розвідка, підтримка військ, боротьба за острів Зміїний", - уточнили військові.

Там додали, що оператори Bayraktar і зараз виконують свої завдання, але про це розкажуть пізніше.

Bayraktar

Нагадаємо, українські захисники від початку повномасштабного вторгнення росіян використовують ударний дрон Bayraktar для атак. Зокрема, його застосовували для ударів по окупантах на території острова Зміїний.

Нещодавно посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що тактика використання дронів Bayraktar з початку повномасштабної війни змінилася. Але їхня актуальність не зникла.

При цьому в Україні будують завод турецької компанії Baykar, що виробляє Bayraktar. Будівництво завершать протягом 1,5 року, розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.