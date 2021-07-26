Брал деньги за предоставление статуса участника боевых действий: командира роты ВСУ задержали на взятке

Указано, что капитан разработал схему выдачи УБД без фактического пребывания военных в районе проведения ООС.

По информации правоохранителей, с октября 2020 года воинская часть командира дислоцируется в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, пользуясь этим, он за 40 тысяч гривен дописывал в ротацию военных.

Так, было задокументировано несколько десятков военнослужащих, которые должны были быть на передовой, а на самом деле находились у себя дома.

Силовикам удалось задержать капитана ВСУ во время получения денег от подчиненного в городе Новомосковск Днепропетровской области.

Ему сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Продолжаются следственные действия.

Фото: задержание командира роты ВСУ при получении взятки (dbr.gov.ua)