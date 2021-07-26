Брав гроші за надання статусу учасника бойових дій: командира роти ЗСУ затримали на хабарі

Вказано, що капітан розробив схему видачі УБД без фактичного перебування військових у районі проведення ООС.

За інформацією правоохоронців, з жовтня 2020 року військова частина командира дислокується у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, користуючись цим, він за 40 тисяч гривень дописував у ротацію військових.

Так, було задокументовано декілька десятків військовослужбовців, які мали бути на передовій, а насправді знаходились у себе вдома.

Силовикам вдалося затримати капітана ЗСУ під час отримання грошей від підлеглого у місті Новомосковськ Дніпропетровської області.

Йому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Тривають слідчі дії.

Фото: затримання командира роти ЗСУ під час отримання хабаря (dbr.gov.ua)