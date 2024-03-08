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Бракує місць? У Ростові переобладнали пологовий будинок під військовий шпиталь

Ростов-на-Дону, П'ятниця 08 березня 2024 01:16
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Бракує місць? У Ростові переобладнали пологовий будинок під військовий шпиталь Фото: У Ростові переобладнали пологовий будинок під військовий шпиталь (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

У Ростові-на-Дону пологовий будинок переобладнали під військовий шпиталь. Породіллю відправляють у сусідні міста, акушерам пропонують доглядати поранених вояків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медіазону.

Наприкінці лютого пацієнток пологового будинку розподілили по інших лікарнях. Тоді ж у будівлю у військовій формі й оглядали її.

Одна із співробітниць розповіла, що це сталося на її зміну. Особи у військовій формі шукали місце для розміщення шпиталю. За словами завідувачки, вони шукали корпус для військового шпиталю. Запитували, скільки в пологовому будинку обладнання, моніторів.

"Це було в мою зміну. Я пішла до пологової зали за дитиною, і побачила людей у формі. Потім вони спустилися до нас на другий поверх, і я запитала, хто це. Колеги відповіли, що це вояки. Нам сказали, що буде тут військовий шпиталь", - розповіла одна з акушерок.

За словами персоналу, якийсь час у пологовому будинку одночасно з жіночою консультацією працював військовий госпіталь. Відправлена до Новочеркаська породілля повідомила журналістам, що вранці 23 лютого, коли в неї почалися сутички, її "виставили на вулицю".

Акушерки сказали, що персонал пологового будинку запропонували залишитися в госпіталі та доглядати поранених бійців. Для цього потрібно пройти тримісячний курс перепідготовки та "трохи попрацювати у зоні спецоперації".

У МОЗ регіону кажуть, що роботу пологового відділення призупинено і відновиться в новій будівлі.

"Надання медичної допомоги буде відновлено в новій будівлі, введеній в експлуатацію після реконструкції. Вагітним та породіллям надається вся необхідна медична допомога в інших профільних лікувальних закладах міста відповідно до розпорядження МОЗ Ростовської області", - стверджують чиновники.

Раніше ми писали, що росіяни на окупованій частині Запорізької області обладнали госпіталь у приміщенні школи.

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