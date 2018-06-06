Браконьеров оштрафовали на 2,5 миллиона за незаконный вылов рыбы

Работников ООО "Технопарк-Донбасс" задержали во время промышленного лова бычка

Браконьеров оштрафовали на 2,5 миллиона гривен за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, азовской морской экологической инспекцией во время выполнения контрольных функций было обнаружено нарушение порядка специального использования водных биоресурсов работниками ООО "Технопарк-Донбасс" во время промышленного лова бычка, а именно вылова других видов рыб, не указанных в разрешительных документах.

В результате этих противоправных действий нанесен ущерб окружающей среде в размере почти 2,5 млн гривен.

Так, был предъявлен иск в Хозяйственный суд Донецкой области о взыскании с ООО "Технопарк-Донбасс" ущерба в указанном выше размере.

По результатам рассмотрения данного дела судом принято решение об удовлетворении исковых требований прокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что в пригороде Днепра браконьер глушил рыбу боевыми гранатами. Нарушителя доставили в отделение полиции.