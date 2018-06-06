Браконьєрів оштрафували на 2,5 мільйона за незаконний вилов риби

Працівників ТОВ "Технопарк-Донбас" було затримано під час промислового лову бичка

Браконьєрів оштрафували на 2,5 мільйона гривень за незаконний вилов риби. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Так, азовською морською екологічною інспекцією під час виконання контрольних функцій виявлено порушення порядку спеціального використання водних біоресурсів працівниками ТОВ "Технопарк-Донбас" під час промислового лову бичка, а саме вилов інших видів риб, не зазначених у дозвільних документах.

Внаслідок цих протиправних дій завдано шкоду навколишньому природному середовищу у розмірі майже 2,5 млн гривень.

Так, було пред’явлено позов до Господарського суду Донецької області про стягнення з ТОВ "Технопарк-Донбас" шкоди у вищенаведеному розмірі.

За результатами розгляду даної справи судом прийнято рішення про задоволення позовних вимог прокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у передмісті Дніпра браконьєр глушив рибу бойовими гранатами. Порушника доставили у відділення поліції.