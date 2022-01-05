Брак в Украине. Кому запрещено жениться: объяснения Минюста

Брачный возраст для мужчин и женщин в Украине устанавливается в 18 лет. Лица, желающие пожениться, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.
Впрочем, по заявлению лица, достигшего 16 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам.
"Брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Принуждение женщины и мужчины к браку не допускается", - отмечают в сообщении.
Отмечено, что не менее важным условием при бракосочетании является установление родственного родства.
Согласно статье 26 Семейного кодекса, не могут состоять в браке между собой:
Впрочем, по решению суда может быть предоставлено право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, которые были усыновлены им.