Шлюб в Україні. Кому заборонено одружуватися: пояснення Мін'юсту

Втім, за заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

"Шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається", - наголошують у повідомленні.

Зазначено, що не менш важливою умовою при одруженні є встановлення родинного споріднення.

Кому заборонено одружуватися

Згідно зі статтею 26 Сімейного кодексу, не можуть перебувати у шлюбі між собою:

особи, які є родичами прямої лінії споріднення;

рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька;

двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;

усиновлювач та усиновлена ним дитина (шлюб між ними може бути зареєстровано лише у разі скасування усиновлення);

Втім, за рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.