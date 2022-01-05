Шлюб в Україні. Кому заборонено одружуватися: пояснення Мін'юсту

Шлюбний вік для чоловіків та жінок в Україні встановлюється у 18 років. Особи, які бажають одружитися, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції.
Втім, за заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.
"Шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається", - наголошують у повідомленні.
Зазначено, що не менш важливою умовою при одруженні є встановлення родинного споріднення.
Згідно зі статтею 26 Сімейного кодексу, не можуть перебувати у шлюбі між собою:
Втім, за рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.