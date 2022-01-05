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Брак в Украине. Кому запрещено жениться: объяснения Минюста

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Украина, Среда 05 января 2022 14:20
Брак в Украине. Кому запрещено жениться: объяснения Минюста Фото: в Минюсте объяснили, кому запрещено жениться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Брачный возраст для мужчин и женщин в Украине устанавливается в 18 лет. Лица, желающие пожениться, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Впрочем, по заявлению лица, достигшего 16 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам.

"Брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Принуждение женщины и мужчины к браку не допускается", - отмечают в сообщении.

Отмечено, что не менее важным условием при бракосочетании является установление родственного родства.

Кому запрещено жениться

Согласно статье 26 Семейного кодекса, не могут состоять в браке между собой:

  • лица, являющиеся родственниками прямой линии родства;
  • родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра. Полнородными являются братья и сестры, имеющие общих родителей. Неполнородными являются братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца;
  • двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;
  • усыновитель и усыновленный им ребенок (брак между ними может быть зарегистрирован только в случае отмены усыновления);

Впрочем, по решению суда может быть предоставлено право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, которые были усыновлены им.

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Министерство юстиции РФ
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