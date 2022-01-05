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Шлюб в Україні. Кому заборонено одружуватися: пояснення Мін'юсту

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Україна, Середа 05 січня 2022 14:20
Шлюб в Україні. Кому заборонено одружуватися: пояснення Мін'юсту Фото: у Мін'юсті пояснили, кому заборонено одружуватися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Шлюбний вік для чоловіків та жінок в Україні встановлюється у 18 років. Особи, які бажають одружитися, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції.

Втім, за заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

"Шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається", - наголошують у повідомленні.

Зазначено, що не менш важливою умовою при одруженні є встановлення родинного споріднення.

Кому заборонено одружуватися

Згідно зі статтею 26 Сімейного кодексу, не можуть перебувати у шлюбі між собою:

  • особи, які є родичами прямої лінії споріднення;
  • рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька;
  • двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;
  • усиновлювач та усиновлена ним дитина (шлюб між ними може бути зареєстровано лише у разі скасування усиновлення);

Втім, за рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.

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