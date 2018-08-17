Брага - Заря 2-2: видео голов и обзор матча

Команда Вернидуба прошла в раунд плей-офф Лиги Европы

Вниманию читателей РБК-Украина видео голов и обзор опасных моментов ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между португальской "Брагой" и луганской "Зарей".

Результат первого матча обязывал "Зарю" забивать, но украинская команда дважды по ходу второго тайма уступала в счете, однако находила в себе силы, чтобы отыграться.

Счет открыли португальцы на 66 минуте - мяч от Новайша влетел в девятку рядом со штангой. Но уступала в счете луганская команда, как и в первом матче, недолго. Через 5 минут атака "Зари" завершилась точным ударом Рафаэля.

“Pesadelo ucraniano fez ruir o sonho europeu”



Crónica da partida em https://t.co/zUctOedett pic.twitter.com/dpLkek0bQC — SC Braga (@SCBragaOficial) August 16, 2018

"Браге" хватило трех минут, чтобы вновь переломить ситуацию в свою пользу. На 73 минуте Рикардо Орта перебросил мяч через Махарадзе. А через 10 минут Караваев замкнул прострел от Тымчика и с трех метров переправил мяч в ворота.

"Зарю" провела очень сложные заключительные минуты, но нужный результат удержала.

Команда Вернидуба проходит в плей-офф Лиги Европы по правилу выездного гола, ​​​​​​где встретится с немецким "РБ Лейпцигом". Первая игра состоится 23 августа в Запорожье.

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб: "Предполагал, что игра будет очень тяжелая. "Брага" - очень сильная, хорошая команда с хорошим составом и исполнителями. Поэтому прекрасно понимали, что здесь будет нелегко. Но я вчера сказал ребятам, что нам деваться некуда, надо забивать, чтобы уровнять шансы. Это ребята и сделали. Очень благодарен всей команде за отношение, за то, что они терпели и добыли тот результат, который нам позволяет пройти дальше".