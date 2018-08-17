Брага - Зоря 2-2: відео голів та огляд матчу

Команда Вернидуба пройшла в раунд плей-офф Ліги Європи

До уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між португальською "Брагою" і луганською "Зорею".

Результат первого матча обязывал "Зарю" забивать, но украинская команда дважды по ходу второго тайма уступала в счете, однако находила в себе силы, чтоб отыграться.

Счет открыли португальцы на 66 минуте - мяч от Новайша влетел в девятку рядом со штангой. Но уступала в счете луганская команда, как и в первом матче, недолго. Через 5 минут атака "Зари" завершилась точным ударом Рафаэля.

“Pesadelo ucraniano fez ruir o sonho europeu”



Crónica da partida em https://t.co/zUctOedett pic.twitter.com/dpLkek0bQC — SC Braga (@SCBragaOficial) August 16, 2018

"Браге" хватило трех минут, чтоб вновь переломит ситуацию в свою пользу. На 73 мину Рикардо Орта перебросил мяч через Махарадзе. А через 10 минут Караваев замкнул прострел от Тымчика и с трех метров переправили мяч в ворота.

"Зарю" провела очень сложные заключительные минуты, но нужный результат удержала.

Команда Вернидуба проходить в плей-офф Ліги Європи за правилом виїзного гола, де зустрінеться з німецьким "РБ Лейпцигом". Перша гра відбудеться 23 серпня в Запоріжжі.

Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб: "Припускав, що гра буде дуже важка."Брага" - дуже сильна, хороша команда з хорошим складом і виконавцями. Тому прекрасно розуміли, що тут буде нелегко. Але я вчора сказав хлопцям, що нам діватися нікуди, треба забивати, щоб вирівняти шанси. Це хлопці і зробили. Дуже вдячний всій команді за ставлення, за те, що вони терпіли і добули той результат, який нам дозволяє пройти далі".