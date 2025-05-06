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Brabus представив позашляховик Mercedes-AMG G 63 з рекордним кліренсом

Фото: Brabus представив позашляховик Mercedes-AMG G 63 з рекордним кліренсом (brabus.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Brabus перетворила позашляховик Mercedes-AMG G 63 на авто з півметровим кліренсом. Відомо, що новий Brabus XL 800 використовує оригінальне шасі з бортовими редукторами та адаптивною підвіскою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Також Brabus XL 800 отримав посилені компоненти підвіски, переглянуту геометрію кузова та адаптовані під високий центр ваги та збільшені ходи регульовані стійки Brabus Ride Control з титановим напиленням. Кліренсу німецької новинки позаздрять справжні всюдиходи – цей параметр у авто становить 470 міліметрів.

Зовні позашляховик виділяється традиційним обвісом Widestar з елементами з вуглепластику, колесами Brabus Monoblock Z/HD діаметром 22 дюйми, лебідкою, додатковою світлотехнікою на даху та спойлером у її задній кромці. Повітропроводи на крилах – частина пакету Brabus Carbon. Також XL 800 оснащений підніжками та новими петлями, що дозволяють відчиняти задні двері на кут до 90 градусів.

Оновлений 4,0-літровий бітурбомотор розвиває 800 кінських сил. Два заводські турбокомпресори замінені на деталі від Brabus. З місця до 100 км/год Brabus XL 800 розганяється за 4,6 секунди. Максимальна швидкість через позашляхові шини обмежена на позначці у 210 км/год.

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