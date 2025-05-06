Brabus представил внедорожник Mercedes-AMG G 63 с рекордным клиренсом

Также Brabus XL 800 получил усиленные компоненты подвески, пересмотренную геометрию кузова и адаптированные под высокий центр тяжести и увеличенные ходы регулируемые стойки Brabus Ride Control с титановым напылением. Клиренсу немецкой новинки позавидуют настоящие вездеходы - этот параметр у авто составляет 470 миллиметров.

Внешне внедорожник выделяется традиционным обвесом Widestar с элементами из углепластика, колесами Brabus Monoblock Z/HD диаметром 22 дюйма, лебедкой, дополнительной светотехникой на крыше и спойлером в ее задней кромке. Воздуховоды на крыльях - часть пакета Brabus Carbon. Также XL 800 оснащен подножками и новыми петлями, позволяющими открывать заднюю дверь на угол до 90 градусов.

Обновленный 4,0-литровый битурбомотор развивает 800 лошадиных сил. Два заводских турбокомпрессора заменены на детали от Brabus. С места до 100 км/ч Brabus XL 800 разгоняется за 4,6 секунды. Максимальная скорость из-за внедорожных шин ограничена на отметке в 210 км/ч.