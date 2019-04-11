В БПП выдвинули Зеленскому условия сотрудничества в Раде

Фото: Алексей Гончаренко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В случае победы Зеленского во втором туре Раду ожидает переформатирование

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что в случае, если кандидат Владимир Зеленский станет президентом, у него будет два пути для сотрудничества с Верховной Радой. Об этом Гончаренко сказал журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, один из путей - начать договариваться с парламентом нынешнего созыва.

"У Зеленского есть несколько путей: это начать договариваться с этим парламентом и вносить реальные предложения. Например, я критически отношусь к Зеленскому, но если будет внесен хороший законопроект, я готов поддержать правильные инициативы. Второе: он может винить во всем парламент и тянуть время до парламентских выборов, чтобы завести собственную политическую силу. Это оценят люди, он дал огромные обещания", - заявил Гончаренко.

По его словам, в случае победы кандидата Зеленского во втором туре парламент ожидает переформатирование.

"Если так произойдет, и Зеленский станет президентом, то мы увидим, как он будет строить это сотрудничество (с парламентом, - ред.). Я думаю, что будет переформатирование в парламенте. Мы уже видим, что у "Самопомочи" есть проблемы. Думаю, и из других фракций будут выходить и заходить", - сообщил Гончаренко.

Как писало РБК-Украина в материале "Зал ожидания: готова ли Верховная рада сотрудничать с Зеленским-президентом", в ВР начались переговоры о создании коалиции под возможного победителя президентских выборов 2019 Владимира Зеленского.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о создании в парламенте межфракционного объединения "За следующего президента Украины Зеленского В.А.". При этом главой объединения является нардеп Виталий Куприй, однако других парламентариев, кроме него, в объединении пока нет.