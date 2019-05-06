БПП может увеличить численность в Раде за счет победы в мажоритарных округах

Фракция "Блок Петра Порошенка" может увеличить численность в Верховной раде нового созыва за счет победы в мажоритарных округах на выборах в Раду осенью 2019 года. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Разойтись по командам: как в Верховной раде начинают подготовку к парламентским выборам".

Так, источники РБК-Украина в БПП отмечают, что во время встречи с фракцией две недели назад действующий президент Петр Порошенко сказал депутатам быть готовыми к разным сценариям: и к очередным, и к досрочным выборам, поскольку пока неизвестно, будет ли новоизбранный президент Владимир Зеленский настаивать на роспуске Рады.

При этом непублично собеседники в БПП признают, что досрочные выборы для них не самый плохой сценарий, поскольку они могут увеличить свое представительство в следующем парламенте за счет победы в мажоритарных округах.

"В таком случае мы наверняка идем на выборы по действующей смешанной системе. Более того, мы только мобилизировали свой электорат в ходе президентских выборов, поэтому можем рассчитывать на плюс-минус сопредельный результат", - отмечает близкий соратник действующего президента.

Отметим также, вскоре после инаугурации нового президента состоится партийный съезд "БПП-Солидарность", а в самой структуре партии пройдут кадровые изменения. Отбирать членов своей команды в БПП собираются на основе праймериз. Кроме того, собеседники РБК-Украина в президентской фракции прогнозируют, что изменится название партии. Не исключено, что оно будет сокращено до "Солидарность".

Напомним, ранее глава фракции БПП Артур Герасимов анонсировал, что партия будет принимать участие в следующих парламентских выборах. Он также анонсировал и кадровые изменения в партийной структуре.

Как писало РБК-Украина, избранный президент Владимир Зеленский провел встречу с главами фракций ВР. Он настаивал на том, чтобы инаугурация прошла 19 мая. Однако, по словам новоизбранного президента, было много мнений и решение примут уже на заседании Рады.