В БПП рассказали, что тормозит принятие Избирательного кодекса

За полгода рабочая группа рассмотрела только четверть поправок к проекту Избирательного кодекса

Наиболее резонансные и чувствительные вопросы рабочая группа, которая рассматривает поправки к проекту Избирательного кодекса, специально обходит. Об этом заявил руководитель рабочей группы и один из авторов документа Александр Черненко (БПП) в материале РБК-Украина "Сможет ли Верховная рада принять Избирательный кодекс".

По словам Черненко, значение рабочей группы преувеличивать не стоит.

"На группу не ходят представители многих фракций. Все равно, когда будет принято решение вынести этот документ на комитет и в зал, то про него вспомнят лидеры фракций и все начнут договариваться. Роль и задача рабочей группы - вычистить те процедурные неполитические моменты, которые неинтересны лидерам фракции, на которые они не будут обращать внимания", - считает Черненко.

Ключевые спорные вопросы рабочей группе на сегодня нет смысла затрагивать, убежден парламентарий.

Поэтому, поясняет Черненко, наиболее резонансные и чувствительные вопросы рабочая группа специально обходит.

"Если будет политическое решение выносить законопроект в сентябре или октябре, то мы ускоримся, посидим ночами и подготовим. Пока мы работаем в рабочем режиме", - добавил Черненко.

На время сессионных каникул рабочая группа взяла паузу.

"У нас не получается собраться. Когда у одних получается, не получается у других. Все члены рабочей группы не могут одновременно присутствовать", - говорит Черненко.

В связи с этим, по его словам, рабочая группа отложила свою работу "до сентября, возможно, до конца августа".

Отметим, за полгода было рассмотрено только четверть поправок к проекту Избирательного кодекса.

Как ранее писало РБК-Украина, Черненко считает, что в случае, если Верховная рада Украины примет Избирательный кодекс, голосов в его поддержку наберется на грани минимально необходимых.

Напомним, ранее глава парламента Андрей Парубий сообщал, что Верховная рада осенью рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности.

"В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", - сказал Парубий.

Спикер ВР также отмечал, что что Рада может принять Избирательный кодекс до середины октября 2018 года.

Ранее Парубий также сообщал, что рабочая группа комитета парламента обработала более половины поправок к проекту нового Избирательного кодекса.