В БПП розповіли, що гальмує прийняття Виборчого кодексу

За півроку робоча група розглянула лише чверть поправок до проекту Виборчого кодексу

Найбільш резонансні і чутливі питання робоча група, яка розглядає поправки до проекту Виборчого кодексу, спеціально обходить. Про це заявив керівник робочої групи і один з авторів документа Олександр Черненко (БПП) в матеріалі РБК-Україна "чи Зможе Верховна рада прийняти Виборчий кодекс".

За словами Черненка, значення робочої групи перебільшувати не варто.

"На групу не ходять представники багатьох фракцій. Все одно, коли буде прийнято рішення винести цей документ на комітет і в зал, то про нього згадають лідери фракцій і всі почнуть домовлятися. Роль і завдання робочої групи - вичистити ті процедурні неполітичні моменти, які нецікаві лідерам фракції, на які вони не будуть звертати уваги", - вважає Черненко.

Ключові спірні питання робочій групі на сьогодні немає сенсу піднімати, переконаний парламентарій.

Тому, пояснює Черненко, найбільш резонансні і чутливі питання робоча група спеціально обходить.

"Якщо буде політичне рішення виносити законопроект у вересні або жовтні, то ми прискоримося, посидимо ночами і підготуємо. Поки ми працюємо в робочому режимі", - додав Черненко.

На час сесійних канікул робоча група взяла паузу.

"У нас не виходить зібратися. Коли в одних виходить, не виходить у інших. Всі члени робочої групи не можуть одночасно бути присутнім", - каже Черненко.

У зв'язку з цим, за його словами, робоча група відклала свою роботу "до вересня, можливо, до кінця серпня".

Відзначимо, за півроку було розглянуто лише чверть поправок до проекту Виборчого кодексу.

Як раніше писало РБК-Україна, Черненко вважає, що в разі, якщо Верховна рада України прийме Виборчий кодекс, голосів на його підтримку набереться на грані мінімально необхідних.

Нагадаємо, раніше глава парламенту Андрій Парубій повідомляв, що Верховна рада восени розгляне проект Виборчого кодексу, оновлення Центральної виборчої комісії та імплементаційні законопроекти в закон про національну безпеку.

"У жовтні залишиться рік до парламентських виборів. До президентських ще менше. Тому одним з перших законів важливо буде упорядкувати виборче законодавство. Тому важливим буде ЦВК, Виборчий кодекс", - сказав Парубій.

Спікер ВР також зазначав, що Рада може прийняти Виборчий кодекс до середини жовтня 2018 року.

Раніше Парубій також повідомляв, що робоча група комітету парламенту опрацювала більше половини поправок до проекту нового Виборчого кодексу.