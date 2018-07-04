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У Раді допускають перенесення голосування за ЦВК на наступну сесію

НовиниПолітика    04.07.2018 - 12:42
Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)
Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)

Багато нардепів з 10 липня будуть перебувати у Брюсселі через саміт Україна-ЄС, саміт НАТО та засідання ПАРЄ

Якщо питання обрання нового складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) не буде розглядатись цього четверга, Верховна рада має його відкласти на наступну сесію. Про це повідомив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в останній сесійний тиждень липня у парламенті вже не буде необхідної кількості голосів за склад ЦВК.

"Сподіваюсь, що голосування за ЦВК у четвер відбудеться. Консультації проходять вже більше року. Вже різноманітні варіанти були запропоновані. Ми наполягаємо на тому, щоб формування нового складу ЦВК розглядалось саме в четвер. Іншого дня для цього не буде. Якщо ні (голосування у четвер не відбудеться, - ред.), я прогнозую, що останній тиждень може не зібрати необхідну кількість депутатів у залі", - заявив Березенко.

За його словами, багато депутатів з 10 липня будуть перебувати у Брюсселі через саміт Україна-ЄС, саміт НАТО та засідання ПАРЄ.

"На наступному тижні необхідної кількості голосів не буде з об’єктивних причин. А це означає, що ми відкладаємо формування ЦВК, яка вже використала будь-яке право працювати згідно термінів. Ми вважаємо, що сьогодні всі механізми для того, щоб обрати 13 членів ЦВК після консультацій з фракціями - абсолютно можливі", - додав нардеп.

Нагадаємо, у вівторок спікер Верховної ради України Андрій Парубій повідомив, що в четвер парламент почне роботу з обрання нового складу ЦВК.

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Теги публікації: Центральна виборча комісія, Сергей Березенко, Верховна Рада, Блок Петра Порошенка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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