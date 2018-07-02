БПП просит Кабмин ускорить подачу представления о назначении министра по делам ветеранов

Фракция рассчитывает на поддержку кандидатуры Фриз парламентом

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" ожидает представление Кабинета министров Украины о назначении министра по делам ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба БПП.

"Фракция БПП ожидает представление премьер-министра о назначении Ирины Фриз министром по делам ветеранов и рассчитывает на общую поддержку демократических сил парламента", - сказано в сообщении.

Глава фракции БПП Артур Герасимов во время заседания согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов отметил, что фракция единогласно поддержала кандидатуру Фриз в качестве министра.

"Кабинет министров Украины, во исполнение постановления Верховной рады, начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов. Наша фракция единогласно поддержала кандидатуру Ирины Фриз в качестве главы этого министерства. Уверены, министр, которая председательствовала в постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, которая знает о проблемах военнослужащих и ветеранов, сможет достойно выполнять поставленные перед новым органом исполнительной власти задачи", - заявил Герасимов.

Напомним, ранее сообщалось, что на должность главы Министерства по делам ветеранов во фракции "Блок Петра Порошенко" предложили кандидатуру народного депутата, члена партии БПП Ирины Фриз.