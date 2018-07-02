БПП просить Кабмін прискорити подачу подання щодо призначення міністра у справах ветеранів

Фракція розраховує на підтримку кандидатури Фріз парламентом

Парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" очікує на подання Кабінету міністрів України щодо призначення міністра у справах ветеранів. Про це повідомляє прес-служба БПП.

"Фракція БПП очікує на подання прем’єр-міністра щодо призначення Ірини Фріз міністром у справах ветеранів та розраховує на загальну підтримку демократичних сил парламенту", - сказано у повідомленні.

Голова фракції БПП Артур Герасимов під час засідання погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів зазначив, що фракція одноголосно підтримала кандидатуру Фріз у якості міністра.

"Кабінет міністрів України, на виконання постанови Верховної ради, розпочинає процес створення Міністерства у справах ветеранів. Наша фракція одноголосно підтримала кандидатуру Ірини Фріз в якості очільника цього Міністерства. Переконані, міністр, яка головувала у постійній делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, яка знає про проблеми військовослужбовців і ветеранів, зможе достойно виконувати поставлені перед новим органом виконавчої влади завдання", - заявив Герасимов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на посаду глави Міністерства у справах ветеранів у фракції "Блок Петра Порошенко" запропонували кандидатуру народного депутата, члена партії БПП Ірини Фриз.