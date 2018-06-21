В БПП назвали кандидатуру на должность главы Министерства по делам ветеранов

Фракция сегодня провела консультации и назначила кандидатом на эту должность Ирину Фриз

На должность главы Министтерства по делам ветеранов во фракции "Блок Петра Порошенко" предложили кандидатуру народного депутата, члена партии "Блок Петра Порошенко" Ирины Фриз. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть очень много кандидатур. Фракция сегодня провела консультации. Решила, что лучшая кандидатура из десятка предложенных - это Ирина Фриз. Это решение фракции. Мы за него проголосовали", - заявила Луценко.

"Мы поддерживаем создание министерства, так и будем выдвигать Ирину Фриз как кандидатуру на должность министра", - добавила Луценко.

Напомним, ранее Луценко сообщала, что во фракциях коалиции Верховной рады продолжаются консультации относительно кандидатуры, которую предложат Кабмина на должность главы Министерства по делам ветеранов.